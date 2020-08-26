Пользователи сети и знаменитости обсуждают нетипичную речь и «диктаторский» образ Мелании Трамп

В США одной из главных тем в новостной повестке остается предвыборная кампания. Напомним, на 3 ноября этого года назначены очередные президентские выборы, где основными кандидатами называют Джо Байдена от Демократической партии и действующего главу государства Дональда Трампа, представляющего республиканцев. Вчера с речью выступила и первая леди США, 50-летняя Мелания Трамп. И ее обращение к нации произвело фурор.

Мелания Трамп

Так, канал CNN сообщил, что речь не утверждалась никем из штаба Трампа, хотя обычно обращение первой леди проверяется кем-то в Белом доме, чтобы его содержание соотносилось с речью самого президента.

Речь Мелании сильно отличалась от других выступлений на съезде Республиканской партии, в которых ораторы стремились раскритиковать Джо Байдена и «радикальных демократов». Вместо этого Мелания говорила о «прекрасной стороне человечества», которую она видела во время пандемии, одновременно призывая к единству.

Мы должны помнить, что сегодня мы все являемся одним сообществом, состоящим из многих рас, религий и этнических групп. Наша богатая и легендарная история — это то, что делает нашу страну сильной. Однако нам есть чему поучиться друг у друга,

— обратилась Трамп к присутствующим.

Кроме того, Мелания не упустила возможности поддержать своего мужа, уверив избирателей, что он достойный кандидат.

В лице моего мужа у вас будет президент, который не перестанет бороться за вас и вашу семью. Он любит эту страну и знает, как добиться цели. Я вижу, как усердно он работает каждые день и ночь, и, несмотря на беспрецедентные нападки со стороны СМИ, он не сдастся,

— похвалила Мелания своего супруга.

Мелания и Дональд Трамп

Речь первой леди вызвала противоречивые реакции в обществе. Многие одобрили слова Трамп, но некоторые знаменитости подвергли Меланию критике.

Зачем они продвигают этого ужасного человека Меланию? Она говорит, что, кажется, будто только вчера они были на своем первом съезде. Может быть, для тебя это так, Мел. Для остальных из нас каждый день был ужасным и утомительным испытанием на девятом круге ада,

— написала в твиттере Бетт Мидлер.

Раскритиковали в сети и наряд Мелании, который она выбрала для выступления. Темно-оливковый костюм из жакета с накладными карманами и юбки сравнили с военной униформой.

Гестапо, сезон осень-зима! Она использует моду наихудшим образом,

— написали пользователи сети, а также сравнили образ первой леди с известными диктаторами.

Но были и те, кому выступления на съезде понравились.

Что мне нравится в этом съезде Республиканской партии, так это знакомство с консервативными американцами. Я бы сказала, довольно приятные, умные, отзывчивые люди. Это доказывает, что есть много хороших людей, которых нельзя игнорировать или наказывать из-за их политики. Честно говоря, это трогательно,

— написала в своем блоге Кирсти Элли.

На съезде партии также появилась младшая дочь президента, 26-летняя Тиффани Трамп. Она тоже выступила с речью и раскритиковала методы работы современных СМИ.

Если вы следите за СМИ, то вы получаете то или иное предвзятое мнение. И если то, чем вы хотите поделиться, не вписывается в ту картину мира, которую они стремятся продвигать, то это либо игнорируется, либо считается «ложью», независимо от того, какова правда. Эта манипуляция тем, какую информацию мы получаем, ущемляет наши свободы,

— высказалась Тиффани.