Китай устроил геноцид целой нации — США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность называть репрессии против мусульман-уйгуров в Китае словом «геноцид». Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Отмечается, что вопрос о применяемых терминах в данный момент обсуждается в рабочих группах Госдепа, министерства внутренней безопасности и Совета нацбезопасности. Рассматривается также вариант, что в Вашингтоне могут обвинить Пекин в преступлениях против человечности или этнических чистках, что в любом случае обострит и без того сложные отношения между государствами. В прошлом американские официальные лица пытались избегать подобных заявлений, в том числе потому, что это подразумевало бы некое вмешательство американцев в ситуацию.

Ранее сообщалось, что группа уйгурских эмигрантов захотела провести расследование в Международном уголовном суде (МУС) против руководства Китая, требуя признать геноцид и преступления против человечности. В частности, речь идет о попытках репатриации в Китай тысяч уйгуров из Камбоджи и Таджикистана. В 80-страничном заявлении адвокатов перечислены более 30 китайских чиновников, которые, по мнению эмигрантов, ответственны за преступную кампанию против мусульман. В этом списке фигурирует и глава государства Си Цзиньпин.