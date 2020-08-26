Белла Хадид рассказала о восьмилетней борьбе с болезнью Лайма

На днях 23-летняя Белла Хадид рассказала о болезни Лайма и о своей борьбе с ней. Боррелиоз (так еще называют этот недуг) является заболеванием, которое чаще всего передается через укус клеща. Модель в серии постов в сторис описала неприятные симптомы, с которыми она живет вот уже восемь лет. Среди них нарушенное сердцебиение, постоянная смена настроения, боли в суставах, повышенное потоотделение, тошнота, затрудненное дыхание, бессонница, головные боли, «мозговой туман», беспокойство и спутанность сознания.

Каждый день я обязательно ощущаю по крайней мере 10 из этих симптомов. Это продолжается где-то с 14 лет, но симптомы стали более явными после 18,

— сказала звезда, которой диагностировали болезнь в 2012 году.

Это повлияло на мою память, я как-то внезапно забыла, как ехать в Санта-Монику из Малибу, где я жила. Я не умела тогда водить. Я была слишком больна. И мне пришлось продать свою лошадь, потому что я не могла о ней позаботиться.

Белла сказала, что до того, как она заболела, она мечтала профессионально заниматься верховой ездой.

Если бы у меня была возможность преуспеть в верховой езде, я бы не стала моделью. Но я же не знала, что заболею,

— подытожила девушка.

Мать Беллы Иоланда Хадид и брат Анвар также открыто рассказывали о своей борьбе с этим заболеванием. Среди других звезд, борющихся с болезнью Лайма, — Джастин Бибер, Алек Болдуин, Шанайя Твейн, Аврил Лавин, Келли Осборн и Бен Стиллер.

Эта болезнь особенно распространена в Западной Европе и Северной Америке. В России за год болезнь Лайма была выявлена у 6 141 человека. Болезнь Лайма, как и другие бактериальные инфекции, лечат антибиотиками.