Загадка искусственных холмов в Иерусалиме



2500 лет назад в юго-западных окрестностях Иерусалима появились гигантские рукотворные насыпи из земли и камня – высотой в шестиэтажный дом. Их предназначение неизвестно. Кто сотворил их – непонятно. Местные жители ласково называют один из них «Хар ха-тахат» – Гора Ягодица.

В начале ХХ века археологи, которые вели здесь раскопки, прорыли по центру округлой возвышенности вертикальный штрек, как бы разделив ее на две половинки. Но разгадать секрет насыпей им так и не удалось.

В конце июля Управление древностей сообщило о результатах очередных раскопок, проведенных в этом районе. В глубине земли под одним из холмов археологи обнаружили руины домов, построенных около 2700 лет назад, и десятки клейменных обломков кувшинов. Это позволило специалистам предположить, что в эпоху Первого Храма на этом месте находились административные здания Иудейского царства.

Тем не менее, эти впечатляющие находки породили больше вопросов, чем ответов. Почему административный центр оказался погребен под огромной грудой земли и камней? Скрываются ли и под соседними насыпями руины зданий и обломки керамики?

Филистимляне в Иерусалиме?

Начиная со второй половины XIX века, когда британские топографы из Фонда исследования Палестины начали изучать Святую землю, к юго-западу от Старого города Иерусалима было обнаружено 19 искусственных курганов. Большинство из них сосредоточено в небольшом районе, площадь которого составляет несколько квадратных километров, в окрестностях библейской долины Эмек Рефаим. По мнению археологов, это может означать, что речь о некоем едином феномене. Не все рукотворные холмы сохранились до сегодняшнего дня, а те, что остались, окружены разросшимися иерусалимскими новостройками.

«Для возведения этих насыпей требовались огромные усилия, — отмечает Юваль Барух, главный археолог Иерусалима, представляющий Управление древностей. – Кроме того, они сконцентрированы в одном районе. Все это делает маловероятным предположение, что гигантские холмы образовались в результате вывоза камня с очищаемых под сельскохозяйственные нужды площадей. Вопрос о том, кто и зачем возвел насыпи, остается открытым до сих пор. На этом счет существует разные теории, и у каждой из них есть свои сильные и слабые стороны».

Одним из первых загадочные иерусалимские холмы в 1923 году исследовал американец Уильям Олбрайт, считающийся отцом библейской археологии. Именно в ходе раскопок под его руководством один из них, окруженный сегодня кварталом Гиват-Масуа, приобрел форму клыка. Под гигантской насыпью Олбрайт захоронений не обнаружил, но, тем менее, он отметил сходство между иерусалимскими рукотворными холмами и могильными курганами железного века, существующими в Греции.

Черепки, найденные на месте раскопок, американский специалист датировал XI веком до н.э. – это эпоха пророка Шмуэля и царей Шауля и Давида. Тем не менее, Олбрайт предположил, что холмы в окрестностях Иерусалима возвели не евреи, а филистимляне – видимо, из-за того, что он объяснял возникновение загадочных насыпей связью с греческой культурой.

В наши дни большинство специалистов отвергает датировку Олбрайта. Никаких свидетельств, говорящих о причастности филистимлян к созданию загадочных курганов, за минувший век также найдено не было.

Капища идолопоклонников или усыпальницы монархов

В 1953 году израильские археологи под руководством Рут Амиран исследовали несколько холмов и провели основательные раскопки одного из них, расположенного возле квартала Кирьят-Менахем. Амиран обнаружила, что под холмами скрывается закольцованная стена, прерывающаяся пролетами ступеней. Они вели к площади, на которой археологи обнаружили следы огня и остатки сгоревших костей животных. Исследовав обнаруженные под курганом глиняные черепки, Амиран датировала их VII-VIII вв. до н.э. – это эпоха Иудейского царства.

Основываясь на этом, Амиран предположила, что насыпи были созданы для религиозного обряда, но находившиеся на них капища были разрушены во время реформ царей Езекии и Иосии, стремившихся к централизации своей власти и укреплению статуса Иерусалимского храма. Это полностью соответствует датировке обнаруженных при раскопках глиняных черепков. Цари Езекия и Иосия правили в конце VIII в. до н. э. и во второй половине VII в. до н.э. соответственно. Находки, сделанные при раскопках соседних холмов, были датированы тем же периодом. Тем не менее, археологи скептически относятся к предположению, что рукотворные курганы использовались в культовых целях.

Другую теорию, связанную с предназначением загадочных холмов, выдвинул археолог Габриэль Баркаи из университета им. Бар-Илана. Сравнив их со сходными курганами на Кипре, Баркаи предположил, что костры, следы которых обнаружила Амиран, не были связаны с религиозным культом. По его мнению, на расположенных в окрестностях Иерусалима холмах могли совершаться упоминаемые в Библии поминальные церемонии в честь усопших монархов. В подкрепление этой версии Баркаи отмечает тот факт, что количество искусственных насыпей приблизительно соответствует числу царей Иудеи – их было 21, начиная с царя Давида, правившего в XI в. до н.э. и заканчивая царем Седекией, правившим Иудеей до разрушения Первого Храма и завоевания Иерусалима Вавилоном в 586 г. до н.э.

В Библии упоминается о погребальных кострах, возжигавшихся в честь считавшихся справедливыми царей – например, в честь царя Асы, правившего Иудеей в IX в. до н. э. («И положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество», 2-я Паралипоменон, 16:14). В то же время после смерти греховного царя Иорама «не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его» (2-я Паралипоменон, 21:19).

По версии Баркаи, подобные церемонии собирали огромное количество граждан Иудеи, поэтому их проводили за пределами города. По их завершении люди засыпали камнями и землей место сожжения и, таким образом, возникали курганы памяти усопших монархов.

У этой теории есть один важный недостаток. Как отмечает археолог Исраэль Финкельштейн из Тель-Авивского университета, большинство ученых не доверяет датировке Олбрайта. Принято считать, что все искусственные курганы на юго-западе Иерусалима были насыпаны в течение VIII-VII вв. до н.э. Это не согласуется с предположением о том, что часть холмов была создана после кончины монархов, правивших Иудеей в XI -X вв. до н.э.

Ассирия здесь

Уже четыре года археологи ведут раскопки кургана, расположенного в квартале Арнона, неподалеку от нового посольства США в Иерусалиме. Это крупнейший из всех рукотворных холмов – его высота достигает 20 метров, а занимаемая им площадь составляет 7000 квадратных метров. Для того, чтобы насыпать сегодня такой холм, потребовались бы сотни грузовиков с камнями и грунтом.

В ходе раскопок в этом районе археологи обнаружили древние винные прессы и клейменные ручки глиняных кувшинов. Эти находки, датированные VIII-VII вв. до н.э., свидетельствуют, что «в то время здесь находился центр производства, складирования и распространения сельскохозяйственной продукции», — говорит сотрудник Управления древностей Нерия Сапир, руководитель раскопок в квартале Арнона.

Сапир затрудняется ответить на вопрос, почему в начале VII в. до н.э. этот центр оказался погребенным под огромным холмом. Однако, по его мнению, это может быть связано с завоеванием Израильского царства Ассирией в 721 г. до н.э. Холм занимает господствующие позиции на местности и позволяет контролировать подходы к Иерусалиму с юга и с востока.

«Тот, кто насыпал этот курган, хотел далеко видеть и стремился к тому, чтобы его видели издалека, — говорит Сапир. – Он желал продемонстрировать всем свою мощь. Он стремился сделать наглядным свое присутствие». Не исключено, что это были ассирийцы.

Главный археолог Иерусалима Юваль Барух отмечает, что практически все выдвигаемые специалистами версии имеют право на существование. В том числе, и та, в соответствии с которой возникновение 19-и рукотворных холмов не связано между собой, и причины создания каждого из них следует рассматривать отдельно. Археологи продолжают спорить, а раскопки, тем временем, продолжаются.

Ариэль Давид, «ХаАрец»