В немецкой клинике «Шарите» подтвердили отравление Алексея Навального ядом

После некоторого затишья появились новые подробности о состоянии здоровья 44-летнего Алексея Навального. Напомним, после того как оппозиционеру стало плохо на борту самолета, он был госпитализирован в больницу в Омске. Вскоре был организован вывоз политика на лечение в берлинскую клинику «Шарите» — борт с Алексеем вылетел из Омска 22 августа. Точный диагноз в Омске не был поставлен, но сторонники Навального называли основной версией отравление.

Алексей Навальный с женой Юлией

В «Шарите» обещали назвать диагноз в понедельник, но затем отложили объявление данной информации до вторника. Однако кое-какие новые данные сегодня все-таки появились. Так, пресс-служба немецкой клиники сообщила, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество еще не выявлено, и исследования продолжаются.

Также известно, что Навальный по-прежнему находится в коме, медики оценивают его состояние как «серьезное», но острой угрозы жизни нет. По данным «Шарите», сейчас пациенту вводится антидот атропин.

Лечащие врачи находятся в тесном контакте с женой Алексея Навального. По согласованию с ней клиника исходит из того, что публичное информирование о состоянии его здоровья отвечает его интересам,

— говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Напомним, ранее неодобрение со стороны команды Навального, в том числе его пресс-секретаря Киры Ярмыш, вызвало высказывание Яки Бизила, основателя благотворительного фонда Cinema for Peace, — фонд содействовал в организации рейса в Германию. Бизил отметил, что Навальный «находится в критическом состоянии», а также не сможет заниматься политикой как минимум два месяца.

В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня,

— написала тогда Кира в твиттере.

Прокомментировала она также и новые данные от «Шарите».

Надеюсь, теперь Следственный комитет посчитает нужным все-таки возбудить уголовное дело по факту отравления?

— написала Ярмыш.