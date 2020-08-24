Нетанияху не поддержал запрет полетов в Умань



Сегодня на заседании корона-кабинета вновь не было принято никаких решений, голосование перенесено на завтра. Премьер-министр Нетанияху не поддержал требование профессора Гамзу запретить паломничество в Умань и выразил готовность обсуждать условия паломничества с бреславскими хасидами, сообщает Ynet.

После заседания, в ходе которого министр строительства Лицман обвинял Гамзу в самоуправстве и требовал его уволить, глава национального проекта «Маген Исраэль» заявил, что не откажется от требования запретить хасидское паломничество и выразил веру в то, что министры «примут правильное решение», которое они уже дважды не приняли.

Нетанияху не защищал «проектора», которому обещал полную поддержку, от нападок Лицмана. Министр строительства негодовал, как посмел «чиновник» Гамзу «за спиной премьер-министра» направить официальное предостережение об опасности хасидского паломничества президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Профессор Гамзу, бывший гендиректор минздрава при министре Лицмане, умеет находить общий язык с «харедим». Он обещал организовать к осенним праздникам как можно больше дополнительных молитвенных помещений и согласился «приравнять» синагоги к концертным залам и театрам, поддержав отмену жестких ограничений на число молящихся. Но в вопросе о предстоящем паломничестве Гамзу непреклонен — он уверен, что последствия будут катастрофическими.

https://news.israelinfo.co.il/politics/88903