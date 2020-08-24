Британцы испытали модель истребителя шестого поколения

Британская компания BAE Systems приступила к испытаниям модели перспективного истребителя шестого поколения Tempest в аэродинамической трубе в Уортоне в Ланкашире. Как пишет Flightglobal, данные, получаемые во время испытаний, будут использованы для доработки проекта перспективного боевого самолета. Исследования проводятся на скорости воздушного потока более 2 Махов.

Концепт истребителя Tempest был представлен британским министерством обороны в середине прошлого года. Военные планируют использовать новый самолет наравне с F-35 и Typhoon. Новый истребитель планируется принять на вооружение в середине 2030-х годов. В проекте разработки самолета участвуют итальянский концерн Leonardo, а также британские компании BAE Systems, Rolls Royce и MBDA UK.

Модель истребителя Tempest BAE Systems

Предполагается, что перспективный истребитель будет выполнен высокопланом по схеме «бесхвостка» с двумя отклоненными в стороны килями. Самолет будет двухдвигательным с воздухозаборниками, расположенными по сторонам фюзеляжа под крылом.

В конструкции Tempest планируется широко использовать технологии малозаметности. Согласно планам британских военных, боевой самолет будет выполнен опционально пилотируемым — он сможет выполнять полеты под управлением летчика или в полностью автономном режиме. Принять истребитель на вооружение планируется в 2035 году.

Разработка перспективного британского истребителя ведется с использованием технологии цифровых двойников. Такая технология позволяет создать виртуальную полностью проработанную модель самолета вертолета и провести практически полный спектр ее испытаний, включая проверки на нагрев, охлаждение, различные виды колебаний и конструкционную усталость.

Модель истребителя Tempest

В BAE Systems также отмечают, что цифровая модель истребителя уже прошла виртуальные летные испытания в симуляторе. Самолетом управляли летчики-испытатели. На основе цифровой модели Tempest с помощью аддитивных технологий были изготовлены уменьшенные модели самолета для продувочных испытаний.

Судя по фотографиям модели, обнародованным BAE Systems, перспективный самолет планируется оснастить S-образными воздуховодами, экранами сопловой части двигателя и внутренними отсеками вооружения. Такие решения позволяют снизить радиолокационную и инфракрасную заметность истребителя. Другие подробности о Tempest пока не раскрываются.