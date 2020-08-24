Нетанияху не поддержал запрет полетов в Умань 200-килограммовый крокодил поселился в индонезийской семье » Amazon запатентовала дрон, заменяющий лыжный подъемник Amazon запатентовала дрон, который может заменить лыжный подъемник, перетаскивая лыжников в гору с помощью ручки для буксировки.

Система работает, прикрепляя выдвижной трос к дрону вместе с буксирной ручкой на конце троса.

Когда кто-то хочет подняться по склону, он вызывает дрон с помощью своего смартфона, который отправляет его местоположение на дрон.

Дрон летит к месту нахождения лыжника и опускает веревку, чтобы он мог держаться за ручку, пока дрон медленно поднимается на вершину склона.

Когда лыжник достигает вершины горнолыжного склона, веревка втягивается, и дрон улетает, чтобы использовать его в другой раз.

Дрон летит к месту их нахождения и опускает веревку, чтобы лыжник мог держаться за ручку, пока дрон медленно поднимается на вершину склона.

Когда лыжник достигает вершины горнолыжного склона, веревка втягивается, и дрон улетает на место дислокации.

«Экстремальный лыжник может использовать буксировочную систему, чтобы добраться до удаленной зоны катания на лыжах или настроить свой опыт катания на лыжах (например, вне обозначенной трассы и для достижения свежего снега)», — написала Amazon в заявке на патент.

В другом месте документа Amazon предполагает, что буксировочную ручку дрона также можно использовать для катания на водных лыжах или скейтборде.

Ручка буксировки может быть оснащена кнопками, которые можно нажимать для ускорения дрона или для подачи сигнала о том, что лыжник достиг того места, куда он хочет поехать на склоне.

Заявку на патент написал исполнительный директор Amazon Гур Кимчи, вице-президент компании по доставке с помощью дронов.

Amazon — не первая компания, исследующая потенциал дронов для катания на лыжах и сноуборде.

В 2016 году компания Samsung выступила спонсором видеоролика, в котором звезда YouTube Кейси Нейстат использует дрон для восхождения на сноуборде в гору.

Однако решение Amazon запатентовать систему ручки для буксировки дроном не гарантирует, что бизнес будет ее производить. Многие технологические компании, включая Amazon, патентуют технологии, которые они не собираются производить.

Amazon имеет долгую историю патентования футуристических технологий дронов. В 2016 году он получил патент на дирижабль, который может парить над городами и обеспечивать плавучий склад для дронов доставки.

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