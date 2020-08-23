Владельцы сервиса TikTok подают в суд на администрацию США

Владельцы сервиса коротких роликов TikTok подают в суд на администрацию США. О предстоящем процессе рассказали представители компании Bytedanc.

В заявлении сказано, что последние 12 месяцев китайская компания пыталась установить деловой контакт с администрацией президента. Ее представители предложили несколько вариантов решения проблемы, вызывавшей у Белого дома опасения. Все представленные факты были проигнорированы, более того, политики нарушили закон и пытались вмешаться в коммерческие переговоры Bytedance. В суде компания будет требовать защиты ее интересов, прав и справедливого отношения.

Дональд Трамп своим указом запретил совершать сделки с Bytedance, Tencent и WeChat. Президент назвал все китайские приложения угрозой американской экономике, политике и нацбезопасности. Под блокировку может попасть и TikTok.