Ученые нашли главный симптом приближающегося слабоумия

Головокружение, возникающее после подъема ноги, может сигнализировать о приближающейся деменции. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, пишет Daily Mail.

Специалисты провели десятилетний эксперимент с участием более двух тысяч человек в возрасте от 12 до 70 лет. Оказалось, что на 40% чаще склонны к возникновению деменции люди с низким систолическим давлением, а оно часто проявляется в виде головокружения.

По словам экспертов, это связано с нехваткой притока крови к мозгу, что ведет к снижению когнитивных функций. С возрастом ситуация усугубляется, так как кровеносные сосуды теряют свою гибкость, вызывая проблемы с давлением.