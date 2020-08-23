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Ученые нашли главный симптом приближающегося слабоумия

Головокружение, возникающее после подъема ноги, может сигнализировать о приближающейся деменции. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, пишет Daily Mail.

Специалисты провели десятилетний эксперимент с участием более двух тысяч человек в возрасте от 12 до 70 лет. Оказалось, что на 40% чаще склонны к возникновению деменции люди с низким систолическим давлением, а оно часто проявляется в виде головокружения.

По словам экспертов, это связано с нехваткой притока крови к мозгу, что ведет к снижению когнитивных функций. С возрастом ситуация усугубляется, так как кровеносные сосуды теряют свою гибкость, вызывая проблемы с давлением.

23 августа, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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