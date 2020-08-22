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Пэрис Хилтон баллотируется в президенты США

Знаменитая актриса и фотомодель Пэрис Хилтон (Paris Hilton) решила, что она уже показала миру все свои актерские способности и в полной мере продемонстрировала навыки на подиуме. Теперь пора занять кресло президента США.

Чтобы убедить публику в серьезных намерениях, она решила создать предвыборную компанию. Подтверждениями являются фотографии блондинки с чихуахуа в кабинете и публикация социальных роликов в розовых тонах.

«После долгих размышлений и обсуждений я решила, что Овальному кабинету нужен косметический ремонт и женская рука. Думаю, что вице-президентом станет Рианна, а Белый дом мы покрасим в розовый цвет, потому что он выглядит слишком скучным»,

— уверенно говорит Пэрис.

У Хилтон даже появился слоган, который не может не привлечь внимание населения Америки.

«Сделаем Америку снова горячей»,

— гласит девиз «отвязной» блондинки.

22 августа, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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