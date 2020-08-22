Коронавирус спровоцировал голод невиданных масштабов в Латинской Америке и Восточной Азии

Для гуманитарной деятельности по предотвращению голода в 83 странах Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН в ближайшие полгода потребуется почти 5 млрд долларов.

Из-за пандемии коронавируса мир может столкнуться с голодом «библейских масштабов». Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли в интервью в субботу, 22 августа.

По словам Бисли, все имеющиеся сейчас данные, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, «указывают на настоящую катастрофу». «Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — сказал Бисли. По его словам, для осуществление гуманитарной деятельности по смягчению последствий пандемии в 83 странах в ближайшие полгода ВПП потребуются около 5 млрд долларов.

По данным организации, особенно драматично ситуация складывается в Латинской Америке, а также Восточной и Центральной Азии. «Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия», — подчеркнул Бисли.