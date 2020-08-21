«Укрзалізниця» закрыла продажу билетов по четырем станциям и » США: у Северной Кореи 60 ядерных бомб и 5000 тонн химического оружия

Согласно новой оценке, проведенной Министерством обороны США, северокорейский режим обладает огромным количеством обычных и неконвенционных типов вооружений, которые они «с большой вероятностью» могут использовать в определенных обстоятельствах, — о чем сообщает информационное агентство Yonhap. Оценка была опубликована в отчете, озаглавленном «Тактика Северной Кореи», и объясняет программу вооружений Северной Кореи стремлением «не дать другим странам задуматься о смене режима». Судя по всему, северокорейский диктатор Ким Чен Ын не желает повторить судьбу своего ливийского «коллеги» Муаммара Каддафи. https://www.7kanal.co.il/News/Flash.aspx/365549

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