Лукашенко обвинил США в развязывании кризиса в Беларуси

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси готовили Соединенные штаты Америки.

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийские республики, мы и Украины . Мы здесь одно звено остались.

Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали бряцать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это не случайно «.

По словам Лукашенко, «кому-то в Беларуси заплатили, кому-то голову заморочили, и началась волокита».

И.о. президента Беларуси также заявил, что «иногда полезно, когда человек работает и четверть века», потому что он заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит.

По словам Лукашенко, кроме того, что «взбудоражили людей внутри страны», теперь еще и «с внешней стороны начали давить уже силой оружия», поэтому он вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление и в субботу полетит в Гродно инспектировать армию.

Лукашенко добавил, что хочет сохранить мир и спокойствие для тех, кто хочет работать и не хочет переводить Беларусь на «военное положение».