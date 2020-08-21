19-летняя девушка из Мариуполя нашла новый метод ранней диагностики рака и уверенно побеждает с ним на международных конкурсах

Ольга Харасахал,не смотря на свой юный возраст, уже смогла победить конкурентов из ведущих стран мира на престижных международных научных конкурсах в США, Бразилии и Сингапуре. Она получила награды и международное признание за разработку своего метода ранней диагностики рака. Метода, который позволяет контролировать ход лечения этой страшной болезни и подбирать индивидуально медпрепараты для каждого пациента.

В минувшем месяце, в июле, Ольге исполнилось только 19 лет, а за плечами у нее практически уже 5 лет работы над данной медицинской темой в Мариупольском онкоцентре и теперь – в Киеве, где она в прошлом году поступила в Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца.

Ольга уже после своей первой победы в США получила массу предложений учебы и работы за границей, но захотела остаться в Украине. Она хочет простого – помочь больным стать здоровыми. И надеется, что при поддержке соотечественников у нее все получится.

«Наш метод направлен на то, чтобы с помощью этого теста-анализа понять, есть ли клетки опухоли в крови, начался ли процесс метастазирования на ранних стадиях. И ценность нашего метода – не столько в том, чтобы диагностировать этот процесс на ранних стадиях, сколько в контроле лечения болезни. Потенциально этот тест может стать универсальным методом контроля лечения.»-рассказывает девушка о своем изобретении.

Больной длительное время проходит через множество курсов лечения и так далее. А чем, в принципе, новый метод функционален? Тем, что можно провести анализ до терапии и после терапии, а результат покажет, как ведет себя опухоль по количеству онкоклеток в крови, по тому, как они выглядят и как опухоль реагирует на лечение.

Это дает надежду тысячам людей ,которые ,благодаря новому методу лечения,смогут избавиться от страшной болезни на ранних стадиях и без тяжелых последствий для организма.