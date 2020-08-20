Капитализация американского технологического гиганта Apple в ходе сегодняшних торгов впервые в истории превысила $2 трлн.

Ни одна американская компании ранее не оценивалась так высоко, констатирует Reuters.

Стоимость акции Apple поднялась на 1,4% до $468,63. Инвесторы оценили тот факт, что пользователи корпорации продолжили покупать ее продукцию даже во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и при закрытии торговых точек, сообщает Lenta.ru.

Таким образом, Apple потребовалось два года, чтобы нарастить капитализацию с $1 трлн до $2 трлн: компания достигла отметки в $1 трлн 2 августа 2018 года. За последний год акции выросли на 59,24%, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, на фоне которой обвалились котировки многих компаний, отмечает РБК.

«Думаю, что это монументальное достижение для Apple, тем более что многие скептики думали, что рост компании из Купертино закончился много лет назад», — прокомментировал аналитик Wedbush Дэн Айвз Yahoo Finance.

Осенью Apple собирается начать продажи нового флагманского смартфона iPhone 12. Несмотря на небольшой перенос даты запуска новинки из-за пандемии, Дэн Айвз ожидает «суперцикл продаж» — массовый всплеск покупок новых iPhone. Предполагается, что iPhone 12 станет первым устройством компании с поддержкой технологии 5G.