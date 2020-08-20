Разведка США выяснила,что Китай изначально скрывал масштаб пандемии коронавируса

Из-за страха быть наказанное местное руководство китайской провинции Хубэй и города Ухань намеренно не сообщали официальному Пекину истинные масштабы эпидемии коронавируса. Об этом сказано в материале Нью-Йоркского издания, авторы которого сослались на доклад сотрудников американских разведывательных служб. В частности, известно, что этот доклад появился еще в июне, и в нем были как засекреченные, так и не секретные разделы.

Одновременно с этим, в соответствии с докладом, Пекин намеревался добиться точных сведений от местных властей, разведка Соединенных Штатов все равно полагает, что Коммунистическая партия скрыла важную информацию о заболевании от остального мира. К тому же, глава Белого дома Дональд Трамп считает, что коронавирус возник в лаборатории в Китае. С его точки зрения, Пекин либо не мог остановить COVID-19, либо просто не захотел этого делать.

Вместе с тем, известно, что США, как самая пострадавшая от пандемии страна, будет намереваться сделать Китай главным и, фактически, единственным виновником пандемии. В данном случае речь идет о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.