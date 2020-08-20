Рамзан Кадыров неожиданно начал писать хвалебные «оды» Лукашенку

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, внезапно начал хвалить президента Беларуси Александра Лукашенко. Свой лист хвалы он опубликовал на собственном телеграмм-канале, вероятно, давая мировому сообществу понять, что в случае необходимости, Чечня пойдет поддерживать Беларусь, даже если это понадобиться, на фронте.

Кадыров написал в своем телеграмм-канале, что Александр Лукашенко получил весьма убедительную победу на президентских выборах в Беларуси. Александра Лукашенко, по словам главы Чечни, поддержали более восьмидесяти процентов избирателей.

Цитата из сообщения Кадырова: «Александр Лукашенко всем нам известен в качестве талантливого политика и крепкого хозяйственника. Он задал весьма устойчивый курс развития государства. Я убежден, что он в очередной раз оправдает доверие белоурсского народа».

Кроме того, Кадыров отметил, что Лукашенко – это друг с большой буквы чеченского народа и Российской Федерации, в общем. «В нашей республике его ценят и уважают в качестве волевого, порядочного, а также мужественного человека. Для меня лично было большой честью получить от него высшую награду страны для иностранных граждан. Речь идет об ордене Дружбы народов!», — добавил глава Чечни.