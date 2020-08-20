Джессика Альба панически бежала из-за пожаров

Последние недели лета многие спешат использовать для отпуска, но не всем планам суждено осуществиться. Так, 39-летняя Джессика Альба рассказала своим подписчикам, что ей пришлось прервать семейный отдых раньше намеченного из-за природных пожаров, которые сейчас разгораются в некоторых районах Калифорнии.

Джессика Альба с мужем Кэшем Уорреном и сыном Хэйсом

На данный момент спасательные службы сообщают о 23 крупных очагах в округах Напа, Сонома, Сан-Матео и Контра-Коста, возникших от ударов молнии или вызванных засухой и сильным ветром.

Джессика записала для своих поклонников видео из машины. На кадры также попали ее муж Кэш Уоррен и дети, 12-летняя Онор, девятилетняя Хэвен и двухлетний Хэйс.

Дочери Джессики Альбы Онор и Хэвен

Кэш Уоррен

Наша семейная поездка подошла к тревожному завершению, потому что вокруг много пожаров,

— объяснила Альба, показав также вид из окна машины.

Впрочем, преждевременное возвращение домой не испортило семейству настроение. Джессика и ее муж Кэш отметили, что это была отличная поездка, они хорошо провели время.

Актриса рассказала, что они путешествовали с 8 августа и приняли решение вернуться домой на день раньше.

Огонь повсюду, и это пугает. Мы посылаем лучи поддержки всем пожарным и людям на передовой, а также всем тем, чьи дома и предприятия пострадали от пожаров,

— написала Альба.