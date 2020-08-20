Джастин Бибер и Хейли Болдуин пытаются стать родителями во время пандемии

Для артистов текущая ситуация с коронавирусом стала поводом заняться собой и повседневными делами, которые так сложно было реализовать во время мировых турне.

Турне Джастина (Justin Bieber) Changes было отложено на неопределённое время, поэтому молодой муж сосредоточен на укреплении семейных отношений. В недавнем интервью Хейли (Hailey Bieber) был задан вопрос, не планируют ли они с Джастином заводить детей в этом году. Ответ был весьма исчерпывающим.

«Мы не делали никаких детей, как-то так», — заявила Хейли.

И ведь на самом деле, хоть и текущий год для многих стал поводом укрепить семейные отношения, этот факт не отменяет предстоящие турне Бибера, которые займут действительно много времени. А пока муж будет находиться в разъездах, Хейли останется с Джастином на расстоянии, что очень печально.