Многие острова и населенные пункты в США могут оказаться под водой

Специалисты из Университета штата Огайо предупредили о том, что в Гренландии уже пройдена точка невозврата, и ледники этого региона продолжают стремительно таять. Специалисты считают, что Гренландия полностью освободится ото льда, вне зависимости от того, какими темпами будет идти процесс глобального потепления.

Они напомнили, что главным виновником в повышении уровня мирового океана является именно Гренландия. Сейчас ежегодно она сбрасывает в океан почти 300 миллиардов тонн льда. Эта тенденция в последние годы только усиливается, и объемы растаявших ледников достигли таких значений, что повлияли даже на гравитационное поле Гренландии.

Согласно прогнозам исследователей, до конца этого века из-за таяния гренландских ледников уровень воды в мировом океане повысится на один метр, в результате чего могут полностью уйти под воду многие острова и населенные пункты на побережье США.

«Даже если бы мы вернулись к климату, который был 20 или 30 лет назад, ледник потерял бы огромное количество своей массы», — заявили специалисты и добавили, что при любом сценарии этот процесс уже не остановить.