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Хасиды попросили помощи у Авакова для безопасного паломничества в Умань

Объединённая еврейская община Украины направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой усилить безопасность в Умани в связи с грядущим паломничеством брацлавских хасидов.

Обращение ОЕОУ последовало после того, как на сайте Кабинета министров Украины было обнародовано совместное заявление правительств Украины и Израиля, в котором говорится о том, что паломничество разрешено.

«От имени Объединённой еврейской общины Украины — крупнейшей всеукраинской еврейской организации, в составе которой 137 еврейских общин и организаций Украины, прошу:

  1. Принять все возможные меры для обеспечения безопасности паломников, которые будут находиться на праздновании Рош а-Шана в г. Умань Черкасской области. В первую очередь, прошу увеличить количество личного состава в г. Умань Черкасской области для обеспечения должной безопасности брацлавских хасидов.
  2. Усилить контроль за соблюдением норм карантина во время паломничества.

Помня ситуацию с массовыми беспорядками 19 и 20 февраля 2020 года в поселке Новые Санжары Полтавской области, которая возникла в связи с обеспокоенностью местной громады по поводу распространения коронавирусной инфекции, этот вопрос имеет большой резонанс в еврейском сообществе. Поэтому ОЕОУ обеспокоено относится к возможной эскалации конфликта и насильственным действиям по отношению к хасидам.»-написано в обращении.

Напомним, что несмотря на то, что паломничество брацлавских хасидов в Украину разрешили, правительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от него из-за серьезной эпидемиологической ситуации.

19 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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