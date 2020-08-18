Вмешательство Кремля ставит беларусов перед тем же выбором,что и украинцев

Последние сообщения о контактах между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным продемонстрировали, что белорусский правитель пытается добиться вмешательства российского коллеги в события в его стране и помощи в удержании власти.

Очевидно, что сам Лукашенко перестаёт контролировать ситуацию и не может полностью доверять собственным силовикам. Часть этих силовиков может перейти на сторону народа, а другая часть давно и прочно связана с Москвой и будет защищать Лукашенко только если решение о такой защите будет принято их настоящими — российскими — хозяевами.

Вмешается ли Путин? Очевидно, что российский президент дестабилизировал ситуацию в Беларуси вовсе не для того, чтобы утратить контроль над этой страной, которую он воспринимает как потенциальную территорию самой России. Путина устроит ситуация, при которой ослабевший Лукашенко поймет, что без Кремля он никто и согласится на передачу Москве контроля над Беларусью. Может устроить и ситуация, при которой на новых президентских выборах победит пророссийский кандидат, который сможет добиться ликвидации государственности Беларуси. Единственное, с чем никогда не согласится Путин — это с подлинной независимостью Беларуси. Как, впрочем, и с подлинной независимостью Украины. И ради этого он будет готов применить военную силу в любой момент.

Тем, кто в этом сомневается, я напомню о Крыме и Донбассе. Многие в нашей стране просто не понимали — да и до сих пор не понимают — очевидной вещи: на стремление Украины стать действительно самостоятельным государством в России могут ответить только войной. Такая война не началась в 1991 году просто потому, что Леонид Кравчук согласился на создание СНГ, которое воспринималось в Кремле как зародыш будущего Союзного государства. Не началась в 1994 году из-за Крыма, потому что в Кремле рассчитывали получить контроль над всей Украиной при помощи Леонида Кучмы. А в 2014 году возникла реальная опасность окончательной потери контроля — и терпение Кремля лопнуло.

Точно также в Москве поступят, если убедятся, что стремление белорусов к суверенитету становится главной политической тенденцией в соседней стране, что советский красно-зелёный флаг эпохи Лукашенко вытесняется национальным бело-красным-белым знаменем, что усиливаются позиции сил, которые будут выступать за европейскую и евроатлантическую интеграцию Республики Беларусь. Потому что мы с вами прекрасно понимаем: белорусский народ может сохраниться только в Европе, только в прочном союзе с западными демократиями. Без такого союза исчезнет не только Беларусь. Исчезнут и сами белорусы.

У украинцев есть — и в ближайшие годы, если не десятилетия — будет только один выбор, выбор между суверенитетом и конфронтацией с Россией, между свободой и войной. Теперь такой же выбор — между суверенитетом и конфронтацией, между свободой и войной — появился и у белорусов.