США и Израиль подготовили истребители F-35 для удара по С-400

ЦАХАЛ совместно с силами Пентагона готовятся к подавлению российской наземной системы ПВО С-400 в том случае, если данное оружие будет передано Москвой в распоряжение иранского режима.+

О совместном проекте ЦАХАЛ и минобороны США информирует американское издание Breaking Defense, которое уточняет, что дружественные армии готовятся к любому развитию событий вокруг Ирана и его агрессивной ядерной программы, предполагающей конечную разработку собственной атомной бомбы.

Еженедельник уточняет, что главной целью недавних совместных учений ВВС Израиля и США, в которых были задействованы истребители F-35 Lightning II (Adir). Была отработка ударов по «сложным системам ПВО и истребителям противника перед поражением наземных целей».

Как уточняет издание, истребители F-35, разработанные по технологии «стелс», должны будут подавить наземные системы ПВО, обеспечив свободу удара по наземным целям потенциального противника.

В настоящий момент в отношении Ирана действует международное эмбарго на торговлю оружием. В случае его снятия режим аятолл попытается купить у Москвы, ищущей новые рынки сбыта для своего оружия, собственные современные истребители и системы ПВО С-400, которые хорошо зарекомендовали себя во время испытаний.

Кроме того, к сделкам с оружием с Тегераном может подключиться и Китай.