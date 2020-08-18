Нашли мертвым пропавшего члена комиссии,который отказался подписать фальшивые протоколы выборов в Беларуси

29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музей им Багратиона, найден мертвым. Его тело спасатели обнаружили в Немане.

Константин Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске, который отказался подписать протокол на выборах.

Граждане Беларуси ,шокированные этим происшествием,намерены принимать жесткие меры для освобождения от преступного режима.

Немного цитат из соцсетей:

«Люди как можно быстрее надо избавляться от этого садиста убийца. Это его приказ. Боже как нам от его избавиться.Уже,не президент,а ещё всё угрожает, тем кто бастует.Представте, что будет , если этот кровавый останется у власти.Стоим до победы.»;

«29 летний директор музея , как и 36 летний Бебенин убиты режимом , как не согласные с шизофреником .Убийцы — это силовики сипатого , которым лука дал карт Бланш вплоть до убийств .Раскрытие всех смертей из 120 пропавших ещё впереди ! Мы должны стоять до тех пор , пока не сломаем шею луке и его убийцам !»;

«Лукашенко и его режим будут убивать, убирать неугодных людей(по-тихому, прикапывая тела или… ) они не ведут диалога ни с кем!!! Пора, наверное, задуматься всерьёз и принимать более серьёзные меры(никаких переговоров с этим отродием) , ведь незаконно захвативший власть уголовник и его подручники ни перед чем не остановятся и ни перед кем(для них гражданин-это не Человек, это цыфра).»;