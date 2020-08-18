Канада отказалась признавать легитимность выборов в Беларуси

Канадские власти не признают результаты выборов президента Беларуси и настаивают на проведении новых. К тому же, официальная Оттава осуждает факты притеснения мирных участников протеста в Беларуси. Об этом на своей странице в микроблоге Twitter написал глава канадского внешнеполитического ведомства Франсуа-Филипп Шампань.

«Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, и призываем провести свободные и справедливые выборы», — сказано в посте дипломата.

Также он добавил, что Канада просит ОБСЕ тщательно расследовать прошедшие в республике выборы президента. В отдельности, Шампань отметил, что Оттава осуждает притеснение мирных протестующих в Беларуси.