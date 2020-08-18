Город в Львовской области отказался выполнять требование государственной комиссии

Городской совет Самбора Львовской области отказался от выполнения принятого государственной комиссии ТЭБ и ЧС решения от 13 августа, в соответствии с которым в городе установлен наиболее высокий уровень эпидемиологической опасности – «красный».

Соответствующее решение было принято местными депутатами вчера, 17 августа. В том числе, известно, что возле стен мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей, которые требовали не запрещать им работать.

По мнению самборскизх депутатов, решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к «красной» зоне эпидемиологической опасности не соответствует нормам Конституции, в связи с чем общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, разрешили работать в обычном режиме, однако с соблюдением карантинных требований.

Более того, депутатами было принято обращение к президенту, министру здравоохранения и главе Львовской областной государственной администрации об отмене «красного» уровня эпидемиологической опасности в Самборе, так как считают, что оно не соответствует реальному положению дел с заболеваемостью COVID-19. При этом решение Самборского горсовета должны утвердить на своем заседании городская комиссия ТЭБ и ЧС.