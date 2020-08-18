Еще одно обвинение в домогательстве прозвучало из Голливуда

Американская актриса Роуз Макгоуэн обвинила режиссера и двукратного обладателя «Оскара» Александра Пэйна в сексуальных домогательствах. Об этом звезда «Зачарованных» рассказала в своем Твиттере.

По словам актрисы, домогательства со стороны Пэйна имели место, когда ей было 15 лет. Тогда она проходила у Пэйна прослушивания, после которых он отвез ее в свою квартиру.

«Александр Пэйн. Вы усадили меня и включили легкую эротику, которую вы сняли для (телеканала) Showtime под другим именем. Я до сих пор помню вашу квартиру в Сильвер-Лейк… После этого вы оставили меня на перекрестке», — написала Макгоуэн. Она добавила, что не хочет ничего разрушать, и ждет от Александра Пэйна только признания и извинений.

В беседе с Variety актриса отметила, что долго смотрела на произошедшее как на сексуальный опыт, однако переосмыслила ситуацию с появлением истории о Харви Вайнштейне.

Александр Пэйн является двукратным обладателем премии «Оскар». Среди наиболее известных его работ ленты «Выскочка» и «На обочине».