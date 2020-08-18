Бари Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной по причине ее сумасшествия

Недавно Бари Алибасов выписался из психиатрической больницы. Его первым после выздоровления шагом стало решение о разводе с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В последнее время супруги скандалят из-за квартиры в Москве.

Сам продюсер группы «На-На» причиной развода указал “неразрешимые противоречия”. Представлять его интересы в суде будет известный адвокат Сергей Жорин.

Отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начали портиться после того, как прошлой осенью актриса оформила на продюсера свою квартиру. Якобы таким образом женщина пыталась спасти имущество от алчных родственников.

Это не понравилось ее дочери Ольге. Та обвинила Алибасова в незаконных манипуляциях имуществом.

Продюсер признался, что с появлением Ольги супруга изменилась до неузнаваемости. По его словам, Лидия сошла с ума.