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Анджелина Джоли планирует покинуть США вместе с детьми

Британская газета узнала о том, куда собирается переехать голливудская актриса Анджелина Джоли, которая в прошлом году призналась, что хочет уехать из США. По данным источников издания, Джоли собирается поселиться в Великобритании.

Издание сообщает, что актриса уже присматривает себе недвижимость в богатом лондонском районе Ричмонд. По данным инсайдеров, Джоли считает, что Ричмонд станет идеальным местом для детей с точки зрения культуры и образования.

О своем намерении уехать из США Джоли рассказала в прошлом ноябре. В интервью  популярному журналу  она призналась, что хочет уехать, однако не может этого сделать, ее детям не исполнится 18 лет.

18 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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