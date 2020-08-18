Анджелина Джоли планирует покинуть США вместе с детьми

Британская газета узнала о том, куда собирается переехать голливудская актриса Анджелина Джоли, которая в прошлом году призналась, что хочет уехать из США. По данным источников издания, Джоли собирается поселиться в Великобритании.

Издание сообщает, что актриса уже присматривает себе недвижимость в богатом лондонском районе Ричмонд. По данным инсайдеров, Джоли считает, что Ричмонд станет идеальным местом для детей с точки зрения культуры и образования.

О своем намерении уехать из США Джоли рассказала в прошлом ноябре. В интервью популярному журналу она призналась, что хочет уехать, однако не может этого сделать, ее детям не исполнится 18 лет.