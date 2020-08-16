Три поколения Трампов. Как строилась главная семейная империя США

Почти 150 лет назад дедушка нынешнего президента США причалил на корабле к берегам Нового Света. Обратимся к истории и узнаем, кем были предки Дональда Трампа, и благодаря каким качествам характера этот американский бизнесмен смог достичь феноменального успеха.

Ротшильды, Виндзоры, Кеннеди, Трампы – что объединяет все эти семьи, помимо богатой истории каждого из кланов, мировой известности и баснословных состояний? Традиции, которые передаются из поколения в поколение. Ценности, которые впитываются с молоком матери каждым из членов семьи. Черты характера, которые воспитываются в наследниках знаменитых империй.



И если на первый взгляд может показаться, что достаточно родиться в такой семье, чтобы провести всю жизнь в роскоши и счастье, то в действительности дела обстоят совсем по-другому. Правила крайне жесткие для всех представителей кланов, потому что нужно соответствовать – своей родословной, репутации семьи и статусу.

Что ждет «ауйтсайдеров» – тех, кто не вписывается в предписанные рамки – наглядно демонстрируют судьбы принцессы Дианы, Мэри Ричардсон Кеннеди и «Фредди» Трампа-младшего . Однако Дональд Трамп, в отличие от своего старшего брата, смог оправдать надежды семьи и стал новым лицом империи Трампов. Как ему это удалось, и какую роль в этом сыграли его гены .

Фридрих Трамп

Первым человеком из династии Трампов, который начал покорение Америки, стал дедушка нынешнего президента США – Фридрих Трамп. Детские годы он провел в маленькой деревушке виноделов в Германии и достаточно быстро осознал, что не сможет реализовать свои амбиции на родине. В те времена всех европейцев манила перспектива лучшей жизни в Новом Свете. Поэтому когда Фридриху исполнилось 16, он оставил небольшую записку своей матери и купил билет на немецкий лайнер SS Eider. Через 12 дней молодой человек ступил на землю Америки.



Фридрих Трамп в молодости



Фридрих Трамп, 1918 год

На самом деле, у Фридриха была лишь одна цель – разбогатеть, и в стремлении достичь ее он готов был свернуть горы. Он узнал, что к северу-востоку от Сиэтла будет заложен новый городок золотодобытчиков, субсидировать который собирался сам Рокфеллер. Эта фамилия служила гарантом доверия, поэтому стала сигналом к действию для предприимчивого Трампа.

Однако он не собирался добывать золото, а решил построить свой первый отель неподалеку. Находчивый молодой человек быстро понял, что поток людей, который хлынул в новый город, нуждается в жилье. Надо ли говорить, что это был крайне удачный проект для начинающего застройщика.

Фридрих не собирался останавливаться на достигнутом, поэтому все еще следил за повесткой дня, пытаясь отыскать новые источники дохода. В конце XIX века Аляску охватила Золотая лихорадка, и Трамп, разумеется, решил не оставаться в стороне. Он переехал в город Беннетт, который располагался на пути к золотым приискам и через который проходило активное движение золотодобытчиков. Там он построил отель и ресторан, которые в считанные недели обрели огромную популярность.

Но вскоре Фридрих услышал, что планируется постройка железнодорожной дороги, которая пройдет через небольшую деревушку в нескольких километрах от Беннетта. То есть в скором времени его предприятие в городе должно было потерять значительное количество клиентов. И тогда Трампу в голову пришло отчаянное, но абсолютно гениальное решение.

Он поставил свой отель на баржу и сплавил его вниз по реке – туда, где уже готовилось открытие железнодорожной станции. Когда прибыл первый поезд, отель Трампа уже был там и с радостью принял первых гостей. Словом, у молодого немца была настоящая предпринимательская «чуйка», благодаря которой он быстро достиг успеха.

К моменту, когда у Фридриха появилась семья, он уже устремил свой взгляд на один из крупнейших городов Нового Света – Нью-Йорк, где начал строить дома для жителей пригородов. Так в самом сердце Америки люди впервые услышали фамилию – Трамп. Фамилию, которая меньше чем через столетие не только превратится в авторитетный бренд, но и станет ассоциироваться с самим духом США.

Фред Трамп

В 1918 году в Америке бушевала эпидемия испанского гриппа, которая унесла жизнь Фридриха Трампа. Его старшему сыну и наследнику компании на тот момент было всего 12 лет. И именно на его плечи внезапно лег груз ответственности за семью и бизнес. «Опыт Фреда старшего был классическим образцом жизни в этническом сообществе, – говорит журналист и биограф Дж. Д. Тучилле. – У него было короткое детство, и он много работал. А такой вид взросления либо создает человека, либо ломает. Он себя создал».

Невероятная сила духа, предприимчивость и внутренний стержень – пожалуй, самые главные качества, которые отличают лидеров семьи Трамп. Другим здесь места нет. В 17 лет Фред построил свой первый дом, на вырученные от него деньги построил еще один – и так далее по цепочке. Это дало отличный толчок для развития бизнеса, который стал приносить хороший доход.



Фред Трамп, 1965 год

В 1930-х годах Америку накрыл период Великой депрессии – это время стало крайне тяжелым для застройщиков: строительные компании разорялись одна за другой. Однако там, где другие видели катастрофу, Фред Трамп видел новые возможности. В 1934 году, когда о банкротстве объявил крупный застройщик «Леренкраус и Kо», он отправился в суд, где проходило слушание по этому делу.

Его интересовал только один актив компании – отдел обслуживания ипотеки. Дело в том, что во время кризиса люди не имели возможности выплатить свои кредиты за приобретенную недвижимость, а в случае неуплаты долга их квартиры и дома забирал именно этот отдел. Поэтому для Фреда было так важно возглавить его. И все же, чтобы доказать свою состоятельность, Трампу пришлось пойти на обман: он представился крупным бруклинским риелтором и сильно преувеличил свой опыт работы, а также количество построенных им самим зданий. Природная убедительность и харизма помогли Фреду Трампу добиться желаемого.

Самым большим прорывом для Трампа стала должность во главе Федерального управления жилищного строительства, созданного Франклином Рузвельтом в 1930-х. Целью этой организации было обеспечить доступным жильем средний класс Америки – а точнее, выдать деньги самым крупным местным застройщикам, чтобы они построили новые здания.

Стоит ли говорить, какой именно компании стали выделяться самые большие суммы? Однако, справедливости ради, Фред работал не только на количество (за несколько лет он построил тысячи домов), но и на качество – жильцы были действительно довольны своими новыми квартирами. Так зародилась Империя Трампов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года и провел детские годы в огромном доме, принадлежащем его отцу. Этот особняк был действительно великолепным (хотя и располагалось не в самом Нью-Йорке, а пригороде под названием Ямайка Эстейтс). Фасад украшали белые колонны, а также фамильный герб семьи над парадной дверью. Внутреннее убранство также отличалось помпезностью и размахом – 23 комнаты, оформленные со вкусом, а на нулевом этаже был большой гараж.

Фред Трамп не был одним из тех богачей, которые обеспечивают своим детям шикарную жизнь на многие годы вперед, закрывая глаза на их безделье и легкомысленность. Его собственное детство научило его тому, что нужно быть сильным, чтобы добиться успеха. Нужно всегда побеждать и никогда не расслабляться, потому что все вокруг только и ждут твоего провала. «Фред Трамп считал, что мир состоит из победителей и побежденных – говорит автор серии книг «Секреты миллионеров» Марк Фишер. – У него был двоичный подход к жизни, и он внушил детям мысли о том, что они просто обязаны стать победителями».

В их семье культивировалась идея генетического превосходства, поэтому своим сыновьям Фред говорил: «Вы убийцы, и вы короли». Имея в виду «королей» по божественному праву.

Так что Дональд с юных лет стремился соответствовать высоким требованиям своего отца, хотя порой это было совсем не просто. Мальчик отличался бунтарским духом, поэтому учась в местной школе в Куинсе, постоянно нарушал дисциплину. «Мы с Дональдом в школе буянили, – рассказывает школьный друг наследника империи, – кидались жвачкой друг в друга, скакали на стульях, дергали девочек за волосы, и за это нас оставляли после уроков. Я называл это “наказанием имени Донни Трампа”».

В какой-то момент мальчики, посмотрев «Вестсайдскую историю», купили ножи с выкидными лезвиями и принесли их прямо в класс. Дональд гордился тем, что отличается от других, что у него хватает духу на такие выходки, которые пугают обычных ребят. Однако его отец был недоволен поведением своего сына: постоянные письма из школы и ухудшающиеся табели успеваемости заставили его принять непростое решение.

После окончания седьмого класса Фред отправляет своего сына в частную школу-интернат «Нью-Йоркская военная академия». Это была жизнь, к которой мальчик, выросший в огромном особняке с прислугой, оказался совершенно не подготовлен. Никаких личных водителей, забирающих вас из школы, или всевозможных развлечений, к которым привык Дональд.

Только тотальная дедовщина, муштра и общая казарма на всех. Но самым большим испытанием для юного Трампа стал его военный командир Тед Добиас. Этот крепкий мужчина с суровым лицом участвовал во вторжении союзников в Италию в военные годы и отличался действительно жесткими методами воспитания. Добиас был тем человеком, с которым 13-летнему Дональду было не под силу бороться. И мальчик быстро это осознал.

И так как стратегия неповиновения была бесперспективной, Дональд решил «играть в игру» командира по его правилам. Мальчик старался выполнять все, что от него требовалось. При этом внимательно смотрел по сторонам и постепенно начал входить во вкус этой системы.

Ему нравилась дисциплина, но еще больше нравилась идея того, что те, кто сегодня подвергаются муштре и наказаниям, «завтра» будут сами командовать новичками и заставлять их делать грязную работу. Военная академия стала настоящей школой жизни для Дональда Трампа, благодаря которой юный наследник корпорации понял, что отличает успешных людей от неудачников. И удостоверился в том, кем он сам хочет быть.

И в 1963 году Дональд Трамп триумфально вернулся в Нью-Йорк – ему доверили возглавить ежегодный военный парад в День Колумба. Он шел по центру города, и его буквально распирала гордость. Таким образом, по мнению самого Трампа, он доказал своему отцу, что может побеждать и быть лучшим. Его еще рано списывать со счетов.



Дональд Трамп, 1976 год

Затем Дональд стал учиться в Фордэмском университете, но в скором времени перешел в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Он сильно отличался от других студентов – не имел вредных привычек, не посещал вечеринки, всегда держался особняком. Уже тогда он четко видел перед собой свои жизненные цели и не хотел тратить время на то, что было абсолютно бесполезным, с его точки зрения.

Однажды, когда преподаватель по операциям с недвижимостью попросил каждого из студентов высказаться на тему того, почему они выбрали именно эту специализацию, со своего места поднялся молодой человек с копной белых волос. «Я стану новым Биллом Цекендорфом (крупнейший застройщик Нью-Йорка середины XX века ) – сказал он. – Но я буду лучше». Профессор скептически посмотрел на дерзкого студента и спросил: «Как тебя зовут, сынок?». «Я – Дональд Трамп», – ответил молодой человек.

Надо сказать, что Дональд не был старшим сыном Фреда, то есть его долгое время не рассматривали в качестве преемника отца. Однако старший брат Дональда, Фредди Трамп-младший, не смог стать достойным продолжателем семейного дела. Но даже не потому, что первый его проект в качестве помощника папы стал провалом.

Потерянные деньги в данной ситуации имели второстепенное значение. Фред-младший просто сдался после первой неудачи, тяжело ее переживал. Отец видел это, но в нем не было ни капли сочувствия. Для него это стало сигналом того, что его старший сын слаб. Ему нельзя доверить компанию. И в тот самый момент Дональд Трамп получил шанс, которым тут же воспользовался.



Фред Трамп с сыном Дональдом в 1987 году.

Самым первым самостоятельным и амбициозным проектом Дональда Трампа стала реновация здания, находящегося на 42-й улице на Манхеттене. В конце 1970-х там находился старый отель Commodore, который был выставлен на продажу из-за финансовых трудностей предыдущего владельца. Фактически, Дональд уже тогда пошел по стопам отца, увидев перспективу в убыточном объекте недвижимости.

Однако как убедить всех в том, что вам под силу такой масштабный проект, если вы еще не обладаете нужными связями в Нью-Йорке и достаточным количеством денег? Выход лишь один – пойти ва-банк и рискнуть. Дональд Трамп переступил порог компании Penn Central, которая на тот момент владела зданием, и заявил, что у него есть соглашение с Hyatt Hotels Corporation на постройку нового отеля.

Разумеется, никакого соглашения у него в действительности не было. И все же это сработало. Затем Дональд Трамп пришел в Hyatt Hotels Corporation и сказал, что пользуется собственностью Penn Central, и компания согласилась с ним сотрудничать. Таким образом начинающий, но талантливый бизнесмен обвел всех вокруг пальца и получил желаемое.



Дональд Трамп в Нью-Йорке, 1988 год

Теперь нужно было найти деньги на ремонт здания. Что же сделал Дональд Трамп? Он пришел в банк и стал всех уверять, что у него есть налоговые льготы от правительства. Но, несмотря на харизму и ораторский дар Трампа, этот трюк не сработал. Дональд был крайне раздосадован своей неудачей, но не собирался отступать.

Он воспользовался связями собственного отца, и благодаря дружеским отношениям Фреда Трампа с мэром Нью-Йорка, добился неслыханных по тем временам льгот от правительства. «Люди меня спрашивают, как так получилось, что я получил налоговую скидку на 40 лет, – прокомментировал свою победу на пресс-конференции Дональд Трамп. – Я отвечаю: потому что я не просил на 50».

Впрочем, если обращаться к фактам, у города было одно условие к молодому застройщику перед предоставлением льгот – предъявить документальную договоренность с Penn Central о покупке здания. Трамп выполнил требование. Он прислал договор, но по какой-то невероятной случайности никто не обратил внимания на последнюю страницу документа: там стояла только подпись Дональда.

То есть, по сути, договор был подделкой, однако это вновь сработало. В результате в 1980 году на 42-й улице вырос Grand Hyatt New York – один из самых известных отелей современного Нью-Йорка.



Grand Hyatt Hotel сегодня

Этот случай наглядно демонстрирует рецепт успеха Дональда Трампа: уверенность в себе и находчивость, приправленная долей спекуляции, способны творить чудеса.

После того как Дональд Трамп громко заявил о себе в Нью-Йорке, ему хотелось укрепиться в сердце города – построить здание, которое станет его символом. И в 1983 году он закончил, пожалуй, свой самый знаменитый проект – величественный 58-этажный небоскреб Трамп-тауэр.



Trump Tower сегодня

Постепенно Дональд Трамп расширял зоны своего влияния и занялся постройкой казино в Атлантик-Сити. Параллельно с этим предприниматель культивировал свою личность, пользуясь поддержкой самых знаменитых средств массовой информации. С обложек деловых изданий на читателей смотрел Дональд Трамп – успешный человек, миллиардер, который создавал себя сам.

Он постоянно находился в центре внимания прессы, посещая самые популярные мероприятия и клубы Нью-Йорка, общаясь с медийными личностями и давая интервью. Более того, как сейчас вспоминают журналисты таких изданий как Wall Street Journal, New York Times и Forbes, Дональд Трамп периодически сам звонил им по телефону, чтобы рассказать ту или иную историю о себе. Ему было крайне важно превратить свое имя в бренд – и он в этом действительно преуспел.

Впоследствии именно это помогло ему преодолеть «черные периоды» для его бизнеса. Он выпускал книги, сувенирную продукцию, снимался в шоу – и таким образом зарабатывал деньги одной только своей фамилией. Конечно, сама личность Дональда Трампа остается крайне неоднозначной даже по сегодняшний день. Им восхищаются и, одновременно с этим, ненавидят всей душой. Но у Трампа есть собственный путь – путь, которым он будет идти до конца, и плевать на мнение всех своих противников с вершины Трамп-тауэр.

Мария Тюмерина

источник