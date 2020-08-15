В США может появиться цифровой доллар

Федеральная резервная система (ФРС) США проводит эксперименты и исследования, связанные с технологиями распределенных реестров и цифровыми валютами. Об этом сообщила член Совета управляющих ФРС Лейл Брэйнард, ее слова приводит CoinDesk.

Брэйнард уточнила, что речь не идет о запуске цифрового доллара, но, как отмечает CoinDesk, ее замечания указывают на «значительные подвижки в экспериментах ФРС».

Кроме внутренних исследований проводится совместная с Массачуссетским технологическим институтом работа над «созданием и тестированием гипотетической цифровой валюты, которая ориентирована на использование центральным банком [США, функции которого выполняет ФРС]», добавила Брэйнард.

ФРС США в начале 2020 года объявила, что изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты. Китай с конца 2019-го работает над запуском цифрового юаня.