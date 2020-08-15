Принцессе Анне — 70 лет — она стала генералом и маршалом авиации В США может появиться цифровой доллар » В Голливуде новый секс-скандал — переснимут целый фильм Несмотря на то, что съёмки зомби-фильма завершились и картина находилась на этапе пост-продакшена, авторы собираются возобновить производство. Из фильма уберут персонажа, которого сыграл Крис Д’Элиа (Chris D’Elia) и заменят его на героиню комика Тиг Нотаро (Tig Notaro). Решение приняли после скандала в июне, когда Д’Элию, известного по ролям в сериалах «Непригодные для свиданий» и «Ты», обвинили в сексуальных домогательствах до девушек-подростков. Сам актёр заявил, что у него никогда не было отношений с несовершеннолетними, а все связи с женщинами у него были только по обоюдному согласию. Производство «Армии мертвецов» планируют возобновить, как только появится возможность. Пересъёмки хотят проводить преимущественно в павильонах и будут использовать графику, чтобы добавить в фильм персонажа Нотаро. Сыграет ли она ту же роль, что и Д’Элиа, или её героиню ввели в фильм отдельно, пока что неизвестно. Тиг Нотаро в сериале «Звёздный путь: Дискавери» Действие «Армии мертвецов» развернётся во время вспышки зомби-вируса в Лас-Вегасе. Главные герои — команда наёмников, которые проникают на закрытую территорию с целью ограбить казино. Зак Снайдер поставил фильм по сценарию Джоби Харольда, работавшего над «Мечом короля Артура». У картины пока что нет точной даты релиза — выпустить её на Netflix собираются в 2021 году.

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