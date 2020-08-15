Ученые назвали один из самых полезных продуктов для мозга

Эксперты назвали продукт, который значительно упрощает умственную деятельность. Открытие сделали американские ученые из Медицинского центра Университета Канзаса, пишет Cursorinfo.

Они установили, что одним из самых полезных продуктов для мозга является молоко — благодаря молочным углеводам улучшается его функционирование, а лактоза поддерживает мозг в хорошем состоянии, уверены эксперты.

Ученые провели исследование с участием 44 испытуемых, которых попросили пить яблочный сок, молоко и воду. Параллельно участники эксперимента должны были выполнять разные задания. В итоге группа употреблявших молоко лучше справлялась с тестами, требующими умственного напряжения.

Молоко помогает человеку удовлетворять потребности мозга в питательных веществах — у тех, кто употребляет по три порции молочных продуктов в день, уровень антиоксидантов примерно на 30% выше, чем у потребляющих менее половины порции, резюмировали эксперты.