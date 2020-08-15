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Трамп госпитализирован в тяжелом состоянии

Младший брат президента США Дональда Трампа – Роберт госпитализирован в Нью-Йорке, сообщил Белый дом в пятницу, не предоставив подробностей.

«Да, его госпитализировали», – подтвердил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Ожидается, что президент Трамп навестит своего брата в этот же день, сказал Дир.

Известная телекомпания со ссылкой на неустановленные источники охарактеризовала состояние Роберта Трампа как «очень плохое». Природа болезни неизвестна.

В эти выходные президент США Дональд Трамп планирует поехать в свой загородный клуб в соседнем с Нью-Йорком Бедминстере, штат Нью-Джерси.

15 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, США ﻿
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