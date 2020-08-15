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Польша профинансирует независимые белорусские СМИ

Матеуш Моравецкий

Польша на регулярной основе будет финансировать независимые белорусские СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Польский политик выступил с речью перед депутатами Сейма и рассказал о программе поддержки гражданского общества Белоруссии. Моравецкий отметил, что Белоруссии нужен плюрализм СМИ. По его словам, различных журналистских каналов должно быть как можно больше при условии, что в стране могут в любой момент отключить интернет.

Отмечается, что Польша уже финансирует белорусские СМИ. Так, за последние годы она выделила более десяти миллионов долларов на функционирование канала «Белсат».

15 августа, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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