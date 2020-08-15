Окружение Лукашенко уже готовиться бежать в Россию

Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников по возможности бегства в Россию в случае отстранения действующей власти в Беларуси. По словам людей владеющих информацией , приближенные Лукашенко консультировались по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.

В самом Кремле допускают, что Лукашенко скоро потеряет власть.

Вчера на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек. Главное требование протестующих: «Лукашенко, уходи!». В Минске к многотысячной колонне демонстрантов присоединились бастующие рабочие МТЗ, которые провели грандиозный митинг на площади Независимости.

Людей потрясли чудовищные преступления ОМОНа и тюремщиков, о которых рассказали освобожденные из ЦИП на Окрестина. Сегодня с самого утра белорусы снова выстраиваются в цепи солидарности.