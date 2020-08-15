Мэр Черкасс просит запретить в этом году паломничество хасидов в Умань

На своей странице в социальной сети Facebook черкасский городской голова Анатолий Бондаренко призвал не допустить, чтобы в Умань прибыли хасиды для празднования религиозного праздника Рош ха-Шана, так как это может нести угрозу для всей Украины.

«Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник», — пояснил он.

В отдельности Бондаренко пояснил, что прибытие хасидов в Умань способно нести угрозу не только для Черкасской области, но и для всей Украины.

«Десятки тысяч человек, которые могут быть носителями COVID-19, они несут угрозу населению не только Умани, Черкасской области, но также и всей Украины. Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами», — заявил мэр Черкасс, призвав вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.