Друзья Валентины Легкоступовой обвиняют в смерти певицы ее мужа

Российская певица Валентина Легкоступова допустила роковую ошибку, которая повлекла за собой ее смерть. Об этом журналистам заявила коллега артистки Наталья Штурм. Она считает, что к гибели Легкоступовой привело ее замужество.

Певица напомнила, что Валентина вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова всего несколько недель назад. «Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека», — заявила Штурм. Также она подчеркнула, что до этого брака Легкоступова вообще не употребляла алкоголь, не была замешана ни в каких скандалах, и за певицей никогда не наблюдались никакие провокационные ситуации. Штурм не понимает, как и когда в жизни Легкоступовой появился алкоголь. Напомним, что во вторник певицу госпитализировали с многочисленными травмами и серьезном ушибом головы.

При этом Легкоступова находилась в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, как и ее супруг. Сначала Фирсов даже попытался сбежать, но потом его доставили на допрос в полицию. Певице сделали операцию из-за огромной гематомы на голове, однако она впала в кому. Легкоступова скончалась днем 14 августа. Певице было всего 54 года.