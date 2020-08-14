Устройство подключается к смартфону и выводит видео с изображением плода, которое можно также с помощью этой системы показать врачу.

Самая большая больничная касса в Израиле уже заказала себе 200 тысяч единиц таких приборов.

Оно позволит беременным женщинам выполнять ультразвуковое исследование в домашних условиях без необходимости посещения клиники или больницы.

Мобильный телефон выступает в качестве экрана, источника питания и центра связи и управления.

Устройство уже прошло клинические испытания и было одобрено для использования в Израиле и в Европейском союзе.

При этом продажа, которая стартует уже в ноябре, рассчитана не на частных покупателей, а на систему здравоохранения, чтобы гарантировать правильное использование прибора женщинами.

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