Устройство УЗИ для беременных, единственное в своём роде, запускает израильский стартап PulseNmore.
Оно позволит беременным женщинам выполнять ультразвуковое исследование в домашних условиях без необходимости посещения клиники или больницы.
Самая большая больничная касса в Израиле уже заказала себе 200 тысяч единиц таких приборов.
Устройство подключается к смартфону и выводит видео с изображением плода, которое можно также с помощью этой системы показать врачу.
Мобильный телефон выступает в качестве экрана, источника питания и центра связи и управления.
Устройство уже прошло клинические испытания и было одобрено для использования в Израиле и в Европейском союзе.
При этом продажа, которая стартует уже в ноябре, рассчитана не на частных покупателей, а на систему здравоохранения, чтобы гарантировать правильное использование прибора женщинами.
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