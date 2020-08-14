Ученые установили,что употребление жирных омега-кислот снижает агрессивность человека

Продукты с жирными кислотами омега-3 помогают мозгу нормально функционировать и снижают риски агрессивного поведения. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, которые провели масштабный эксперимент. Они изучили воздействие жирных кислот омега-3 на поведение человека.

Оказалось, что эти кислоты способствуют нормальному функционированию не только головного мозга, но и всего тела. По словам специалистов, если в рационе будет недостаточно продуктов с жирными кислотами, это может привести к серьезным психологическим проблемам, в том числе, к развитию агрессивного поведения, депрессии и импульсивности.

В ходе исследования ученые также выяснили, что жирную рыбу можно заменять любыми пищевыми добавками с высоким содержанием кислот омега . Ученые указали на то, что врачи очень часто рекомендуют употреблять такие добавки людям даже с тяжелой формой депрессии.

Для участия в этом эксперименте были приглашены сотни добровольцев, которые заполнили анкету и указали, как часто употребляют продукты с жирными кислотами. Оказалось, что люди, которые практически не употребляют жирную рыбу, более склонны к агрессивному поведению и нередко проявляют излишнюю импульсивность.