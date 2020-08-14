Майли Сайрус рассказала, что ее первым сексуальным опытом был секс с двумя девушками

27-летнюю Майли Сайрус скромницей не назовешь. Она часто эпатажно ведет себя на публике и не стесняется откровенно говорить на щекотливые темы. Так, в интервью Александре Купер в подкасте Call Her Daddy она рассказала о том, что первым ее мужчиной стал Лиам Хемсворт, за которого она потом спустя много лет вышла замуж.

По словам Майли, девственности она лишилась в 16 лет, однако сексуальные контакты были и до этого. Чтобы не казаться неопытной, она сказала Лиаму, что он был у нее первым.

Я соврала ему, чтобы не выглядеть неудачницей,

— объяснила она.

Однако, выйдя за него замуж, ей пришлось признаться в своей лжи. По словам Майли, первый сексуальный опыт у нее был не с мужчиной, а с двумя девушками, причем случилось это за несколько лет до Хемсворта.

Когда мне было 11 или 12 лет, мои подруги стали рассказывать мне, что они делают с парнями, и я действительно не понимала этого. Меня тянуло к девушкам задолго до того, как я увлеклась парнями. Когда мне было лет 11, я думал, что Минни Маус — чертовски горячая штучка,

— призналась Майли.

Она добавила, что переспала почти со многими из своих подруг (публичные это персоны или нет, она не уточнила).

Последним известным гомосексуальным романом Сайрус были ее отношения с подругой Кейтлин Картер — с ней она стала встречаться вскоре после своего разрыва с Хемсвортом. Их отношения продлились недолго — спустя три месяца после их начала они расстались. При этом девушки сохранили хорошие отношения и остались подругами.

Сама звезда раньше открыто говорила, что поддерживает ЛГБТ-сообщество и является его частью.