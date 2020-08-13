Сенатор Мерфи призвал не отправлять посла США в Беларусь

Сенатор-демократ Крис Мерфи призвал администрацию Дональда Трампа не отправлять американского посла в Беларусь, поскольку, по его мнению, это направит неверный сигнал жителям этой бывшей советской республики.

«Отправка посла в Минск сейчас, впервые более чем за десять лет, станет сигналом, что США одобряют эти действия, и я готов выступить против выдвижения кандидатуры в комитете по международным отношениям, если она не будет отозвана президентом», – заявил Мерфи.

Заявление сенатора прозвучало после прошедших в Беларуси президентских выборов, на которых, согласно официальным результатам, Александр Лукашенко одержал сокрушительную победу, получив около 80 процентов голосов. Оппозиционные кандидаты и демонстранты отвергли результаты выборов, а правозащитники осудили чрезмерное применение силы властями против мирных демонстрантов.

«Авторитарный лидер Александр Лукашенко пытается украсть выборы в Беларуси, – продолжил Мерфи. – Отключив Интернет и отправив ОМОН на борьбу с мирными демонстрантами, правительство Лукашенко угрозами заставило оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую записать видео «заложника» и признать его победу на выборах. Подобные тактики неприемлемы и сигнализируют о слабости лидера, вынужденного прибегать к силе, чтобы остаться у власти».

Сенатор из Коннектикута заявил, что он поддерживает «смелых жителей Беларуси, которые требуют свободы от тирании, коррупции и кумовства, которые слишком долго сдерживали страну».

Президент США Дональд Трамп 20 апреля объявил о намерении назначить послом в Минске карьерного дипломата Джули Фишер, которая являетcя высокопоставленным чиновником Госдепартамента по Европе. Ранее Фишер работала в НАТО, а также служила в России, Грузии и Украине. Ее назначение должно быть одобрено Сенатом.

«Хотя я поддерживаю укрепление связей между США и белорусским народом, сейчас не время повышать уровень дипломатических отношений с правительством Лукашенко», – сказал Мерфи.