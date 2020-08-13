Секретать СНБО Украины допускает возможность аннексии Беларуси Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что нынешние события в Беларуси, могут развиваться по «крымскому» или «донбасскому» сценарию.

О такой вероятности Данилова спросили 12 августа во время круглого стола «Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития». На это он ответил: «В современном мире возможно все. Поэтому я не могу ничего исключать. Очень хотелось, чтобы там все закончилось как можно скорее, демократично, спокойно, чтобы там, не бай Бог, не было жертв. Мы призываем белорусское общество, чтобы не было людей, которые будут страдать от того, что сегодня происходит в Беларуси».

В Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Власти жестко разгоняют демонстрантов, применяя водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.