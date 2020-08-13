На помощь больным COVID-19 в США придет марихуана

В США ищут способы спасти жизни больным с самой тяжелой формой COVID-19. Некоторые американские ученые утверждают, что помочь в этом может один из содержащихся в марихуане ингредиентов – каннабидиол.

По словам ученых из университета Огасты, каннабидиол приходит на помощь в самых тяжелых случах коронавируса – когда у пациента начинаются осложнения на легких.

«Сейчас при диагнозе COVID-19 вас сначала отправляют домой. В больницу вы попадаете, если вам сложно дышать, а одышка такая, что не позволяет дойти от постели до уборной. В больнице мы сначала проводим поддерживающую терапию, до последнего момента пытаясь не интубировать пациента», — рассказывает в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» доктор Джек Ю, профессор университета Огасты (Jack Yu, University of Augusta).

Ученые из университета Огасты приводят тревожную статистику: значительное число пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, не выживает.

«Например, 52-летняя женщина-врач, у которой обнаужили это заболевание, провела четыре недели на вентиляции легких, а когда очнулась, обнаружила, что у нее ампутированы ноги и пальцы на руках», — говорит доктор Ю.

По данным исследования, содержащийся в марихуане каннабидиол может облегчить течение болезни тяжелых пациентов. Этот компонент марихуаны обладает противовоспалительным действием, и способен предотвращать так называемый цитокиновый шторм – гиперответ иммунной системы, приводящий к тяжелейшим побочным эффектам, включая затрудненное дыхание.

«Предварительные данные показывают, что, в комбинации с поддерживающим лечением, каннабидиол может быть очень эффективным, говорит профессор Университета Огасты Бабак Бабан (Babak Baban, University of Augusta), — Его можно применять на самой тяжелой стадии заболевания».

Испытания на мышах показали, что применение каннабидиола улучшило функции легких. Уровень цитокинов в крови снизился, в то время как уровень кислорода – повысился. Ученые намерены продолжить клинические испытания на животных.

«Мышь – не самая лучшая модель для этого заболевания. Хорьки подходят лучше, и сейчас мы планируем тестировать на них. Хорек – наилучшее животное для медицинских экспериментальных исследований», — говорит профессор Бабан.

Он подчеркнул, что если тесты на животных приведут к желаемым результатам, ученые будут готовиться к испытаниям на людях.

«Каннабидиол не является составляющей каннабиса и поэтому не обладает психотропным эффектом. Это обеспечивает безопасность его применения», — рассказал собеседник «Голоса Америки».

Исследователи предупреждают, что несмотря на легкодоступность каннабиоидов, их ни в коем случае нельзя применять для лечения коронавируса в домашних условиях.

«Несмотря на то, что каннабидиол можно купить без рецепта, применять его дома категорически нельзя. Начальная стадия COVID-19 характеризуется попыткой вируса затруднить его “обнаружение” иммунной системой, — подчеркивает Джек Ю. — Как раз в этот момент организму необходимо стимулировать иммунитет, и применение противовоспалительных средств может оказаться смертельным».

Следующая стадия испытаний пройдет в университете штата Джорджия, говорят ученые. В случае успеха каннабидиол можно будет достаточно быстро выпустить на рынок: ведь он уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для лечения судорог у детей.