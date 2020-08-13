Актер Брэд Питт рассказал, как обустроился в Голливуде The Sun. Американский актер Брэд Питт никогда не стеснялся своего происхождения. Мужчина вырос в простой семье и имел мечту попасть в Голливуд.

Тогда от приехал в Лос-Анджелес, имея на проживание только 325 долларов, и вот кто помог ему в сложные времена.

Как признался Брэд в одном из своих интервью, первое время ему приходилось хвататься за любую работу, чтобы удержаться в городе, где создают большое кино.

У него не было денег даже на жилье, но в его талант поверила певица Мелисса Этеридж. Женщина пустила начинающего актера в свой дом и даже научила его ловить рыбу, чтобы он получил свою первую роль.

У него было прослушивание для фильма «A River Runs Through It». Он пришел ко мне домой, потому что у меня был бассейн, и я научила его ловить рыбу в бассейне. – вспоминает Мелисса.

Как ни странно, Питту удалось получить эту роль, а после этого он еще не раз доказал подруге, что она не зря поверила в него.