Зачем шоумен Притула включился в гонку за кресло мэра

После того, как Сергей Притула объявил о своем решении идти в мэры столицы все набросились на «Голос» и на самого Притулу с критикой, мол у для чего шоумену идти в политику? Такую критику нельзя не поддерживать, считает политолог Валерий Клочок.

Политолог отметил, действительно, нельзя не согласиться с тем, что с Притулы мэр, как с Зеленского президент: опыта ноль, представитель шоу-бизнеса, будет долго разбираться и так далее, но для «Голоса» в условиях отсутствия четкого понимания дальнейшей перспективы политической жизни Сергей Притула – это последний шанс на выживание.

В Киеве он имеет неплохую поддержку, низкий антирейтинг и по отдельным социологическим исследованиям занимает второе место после Кличко, но отставание от лидера опросов в 4 раза и шансов выиграть гонку – аж целый ноль.

Клочок считает, что Притула может справиться с другой задачей – подтянуть список «Голоса» в Киевсовет, ведь нужно признать, что шанс вхождения депутатов от «Голоса» во главе с Притулой становится значительно выше. Поэтому вся эта история Притулы не о мэрских амбициях, а о борьбе «Голоса» за место в горсовете столицы. Есть большие сомнения, что сам Притула это понимает.