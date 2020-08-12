В США считают выборы в Беларуси несправедливыми

Сегодня, 12 августа, глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что считает выборы в Беларуси несправедливыми, а также он призвал к прекращению насилия, так как в Вашингтоне опасаются из-за ситуации в Беларуси.

«У нас большие опасения по поводу Беларуси. Там состоялись несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали от белорусских властей, чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше», — сказал он. К тому же, глава американского внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что народ Беларуси имеет право на «свободы, которые он требует».

Ранее стало известно, что в Беларуси с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, начавшихся после завершения голосования на выборах президента. В ЦИК страны предварительно заявили, что победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Итоги голосования обжаловала главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская, но она накануне выехала в Литву.