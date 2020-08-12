В США поставили под сомнение качество российской вакцины от коронавируса

Занимающая должность помощницы американского президента Келлиан Конвей подвергла критике российскую вакцину от коронавируса. В частности, она отметила, что в России не были проведены все необходимые исследования. С таким заявлением высокопоставленная чиновница выступила в эфире популярного телеканала. По ее словам, в Соединенных Штатах более строгие требования к разработке вакцины, по сравнению с Россией.

«Эти стандарты определяются Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из заявлений из этой страны, дела идут совсем не так… Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, скорее всего, даже не дошли до этого», — сказала Конвей.