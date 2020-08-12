В США поставили под сомнение качество российской вакцины от коронавируса

Занимающая должность помощницы американского президента Келлиан Конвей подвергла критике российскую вакцину от коронавируса. В частности, она отметила, что в России не были проведены все необходимые исследования. С таким заявлением высокопоставленная чиновница выступила в эфире популярного телеканала. По ее словам, в Соединенных Штатах более строгие требования к разработке вакцины, по сравнению с Россией.
«Эти стандарты определяются Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из заявлений из этой страны, дела идут совсем не так… Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, скорее всего, даже не дошли до этого», — сказала Конвей.
Следует напомнить, ранее президент России Владимир Путин на всю страну заявил о регистрации в Российской Федерации первой вакцины от коронавируса. К тому же, ранее поступила информация, что американский лидер Дональд Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента. Также в Соединенных Штатах объявили о соглашении, которое было подписано с компанией Moderna, о производстве и поставке 100 миллионов доз вакцины против COVID-19.
Вся система СССР а потом приемника РОССИИ построена на ЛЖИ и обдурманивании Мирового сообщества…О какой вакцине может идти речь когда вся медицина находится в жопе…Хватит вешать лапшу на уши МИРУ… КТО ВАМ ГОВОРИТ ??? И ВЫ ГОВОРИТЕ…