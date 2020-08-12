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В Шотландии археолог-любитель нашел клад возрастом в три тысячи лет

В Шотландии археолог-любитель нашел древние артефакты времен Бронзового века, пишет The Guardian.

Как сообщает издание, клад шотландец Маруиш Степьен нашел в поле при помощи металлоискателя. Он занимался раскопками вместе с друзьями и обнаружил скопление металла на глубине около полуметра. Сигнал был настолько сильным, что он сразу же сообщил о находке в организацию Treasure Trove, действующую на базе Национального музея Шотландии.

В дальнейшем раскопками занимались профессиональные археологи. Они обнаружили меч в ножнах, украшенных ремнями и пряжками, колпаки с колес повозок и декоративные элементы конской сбруи. По оценке специалистов, находкам около трех тысяч лет.

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В Treasure Trove клад назвали «находкой общенационального значения», поскольку в Шотландии было найдено мало кладов времен Бронзового века.

12 августа, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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